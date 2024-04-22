Soluk soluğa yarış

AKSA BİRİNCİ LİG 28. HAFTA PANORAMASIAksa 1. Ligde normal sezonun son haftalarına girilirken, ligde 2. lik yarışı ile play-off ile play-out hattında mücadele edecek takımların kimler olacağı son haftaya kadar belli olmayacak gibi görünüyor.Birinci Ligin 28. Haftasında şampiyon lider M. Değirmenlik galibiyet serisine Ozanköy’ü de yenerek devam ederken, 2. sıradaki Esentepe ile bir puan gerisindeki Gönyeli takımları haftayı mağlubiyetle kapatınca 2. lik yarışına Dem’sCons. Çanakkale ile Yalova takımları da dahil oldu. Gönyeli’yi evinde mağlup eden Çanakkale ile evinde beklenmedik bir şekilde Girne Halk Evi’yle berabere kalan Yalova takımları 2. sıradaki Esentepe arasındaki puan farkı 3’e indi. Esentepe takımı konuk ettiği Mormenekşe takımına 1 – 0 mağlup olarak adeta eliyle 2. çıkma şansını geri itti.Öte yandanplay-off hattında bulunan Hamitköy konuk olduğu play-out hattındaki U.Maraş ile gollü berabere kalırken, Yılmazköy ise ligden düşen Baf Ülkü Yurdu ile berabere kaldı.Play-out hattındaki bir başka ekip Geçitkale bu hafta evinde konuk ettiği Düzkaya’yı mağlup ederek hem rakibini tehlikeli bölgeye çekti hem de play-out hattından çıkma adına ümitlerini artırdı.Birinci Ligin 28. Haftasında oynanan 8 maçın üçünü deplasman ekipleri ikisini ev sahipleri kazanırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Oynanan maçların tümünde gol atılırken kale ağları 22 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasının altında kalındı.Haftanın en gollü maçı 3-3 biten U. Maraş – Hamitköy karşılaşması olurken, en farklı galibiyeti ise konuk ettiği Binatlı’yı3 – 0 mağlup eden Lapta aldı.Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Gönyeli’den İlyas Yılmaz bu haftayı da boş geçmeyerek 33 gole ulaşırken, takipçisi M.Değirmenlik’ten Kasım haftayı boş geçerek 26 golde kaldı.Bu hafta oynanan maçlarda 34 sarı kart çıkarken iki de kırmızı kart gösterildi. Kırmızı kartların ikisi de Yalova – Girne Halk Evi maçında her iki takım oyuncularına gösterildi.Süper Lig yolunda ilerleyen Esentepe’ye konuk olan play-out hattındaki Mormenekşe evinde kolay kolay kaybetmeyen Esentepe’yi mağlup etmeyi başararak hem 3 puanın sahibi oldu hem de play-out hattından çıkma şansını yakaladı.Gönyeli’ye konuk olan Dem’sCons. Çanakkale takımı rakibini 2 – 1 mağlup etmeyi başarırken, gerek galibiyeti getiren golleri atması gerekse maç boyunca takımına katkı koymasıyla haftanın futbolcusu olmayı hak etti.İkinci devrede inişli çıkışlı bir grafik çizen Dem’sCons. Çanakkale takımının teknik direktörü Ahmet Ogan rakibi Gönyeli’yi iyi analiz ederek takımını da oyuna iyi motive etmesini bilerek maçı kazanarak haftanın teknik adamı olmayı hak etti.Zorlu Esentepe – Mormenekşe maçının orta hakemliğini yapan tecrübeli hakemlerimizden Ali Özer maç boyunca pozisyonlara yakın ve yerinde düdükleriyle iyi bir maç çıkarırken, az kart göstererek maçın da nabzını iyi tutmayı bildi.Cengiz Arapbayram(Geçitkale), Şaban Aksoy(Mormenekşe), Selçuk Soyer(Lapta), Ahmet Çakır(BÜY)Ozan(Mormenekşe), Orhan(Çanakkale), Fetin(Mormenekşe), Mehmet Çavuş(Geçitkale), Barkın(Değirmenlik), Gökay(Mormenekşe), Hüseyin Özbilen(Geçitkale), Ekrem(Çanakkale), Hüseyin Deynekli(Değirmenlik), İrfan(Geçitkale), Erhan(Değirmenlik)Gönyeli-D.C.Çanakkale: 1 – 2Esentepe-Mormenekşe: 0 – 1Lapta-Binatlı: 3 – 0Ozanköy-M.Değirmenlik: 1 – 2Yalova-Girne H.Evi: 1 – 1BafÜ.Yurdu-M.H.Yılmazköy: 1 – 1Ü.Maraş-Hamitköy: 3 – 3Geçitkale-Düzkaya: 2 – 0Hamitköy – Baf Ü. YurduGirne H. Evi OzanköyDüzkaya – U. MaraşBinatlı – GönyeliMormenekşe – YalovaDem’s C. Çanakkale – EsentepeM. Değirmenlik – GeçitkaleM. HacıaliYılmazköy - Lapta