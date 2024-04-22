Soluk soluğa yarış

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AKSA BİRİNCİ LİG 28. HAFTA PANORAMASI
 
Aksa 1. Ligde normal sezonun son haftalarına girilirken, ligde 2. lik yarışı ile play-off ile play-out hattında mücadele edecek takımların kimler olacağı son haftaya kadar belli olmayacak gibi görünüyor.
Birinci Ligin 28. Haftasında şampiyon lider M. Değirmenlik galibiyet serisine Ozanköy’ü de yenerek devam ederken, 2. sıradaki Esentepe ile bir puan gerisindeki Gönyeli takımları haftayı mağlubiyetle kapatınca 2. lik yarışına Dem’sCons. Çanakkale ile Yalova takımları da dahil oldu. Gönyeli’yi evinde mağlup eden Çanakkale ile evinde beklenmedik bir şekilde Girne Halk Evi’yle berabere kalan Yalova takımları 2. sıradaki Esentepe arasındaki puan farkı 3’e indi. Esentepe takımı konuk ettiği Mormenekşe takımına 1 – 0 mağlup olarak adeta eliyle 2. çıkma şansını geri itti.
Öte yandanplay-off hattında bulunan Hamitköy konuk olduğu play-out hattındaki U.Maraş ile gollü berabere kalırken, Yılmazköy ise ligden düşen Baf Ülkü Yurdu ile berabere kaldı.
Play-out hattındaki bir başka ekip Geçitkale bu hafta evinde konuk ettiği Düzkaya’yı mağlup ederek hem rakibini tehlikeli bölgeye çekti hem de play-out hattından çıkma adına ümitlerini artırdı.
Birinci Ligin 28. Haftasında oynanan 8 maçın üçünü deplasman ekipleri ikisini ev sahipleri kazanırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Oynanan maçların tümünde gol atılırken kale ağları 22 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasının altında kalındı.
Haftanın en gollü maçı 3-3 biten U. Maraş – Hamitköy karşılaşması olurken, en farklı galibiyeti ise konuk ettiği Binatlı’yı3 – 0 mağlup eden Lapta aldı.
Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Gönyeli’den İlyas Yılmaz bu haftayı da boş geçmeyerek 33 gole ulaşırken, takipçisi  M.Değirmenlik’ten Kasım haftayı boş geçerek 26 golde kaldı.
Bu hafta oynanan maçlarda 34 sarı kart çıkarken iki de kırmızı kart gösterildi. Kırmızı kartların ikisi de Yalova – Girne Halk Evi maçında her iki takım oyuncularına gösterildi.
 
Haftanın Takımı: Mormenekşe
Süper Lig yolunda ilerleyen Esentepe’ye konuk olan play-out hattındaki Mormenekşe evinde kolay kolay kaybetmeyen Esentepe’yi mağlup etmeyi başararak hem 3 puanın sahibi oldu hem de play-out hattından çıkma şansını yakaladı.
 
Haftanın Futbolcusu: Berkant İstanbul(Dem’sCons. Çanakkale)
Gönyeli’ye konuk olan Dem’sCons. Çanakkale takımı rakibini 2 – 1 mağlup etmeyi başarırken, gerek galibiyeti getiren golleri atması gerekse maç boyunca takımına katkı koymasıyla haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
 

Haftanın Teknik Direktörü: Ahmet Ogan(Dem’sCons. Çanakkale)
İkinci devrede inişli çıkışlı bir grafik çizen Dem’sCons. Çanakkale takımının teknik direktörü Ahmet Ogan rakibi Gönyeli’yi iyi analiz ederek takımını da oyuna iyi motive etmesini bilerek maçı kazanarak haftanın teknik adamı olmayı hak etti.
 
Haftanın Hakemi: Ali Özer(Esentepe-Mormenekşe)
Zorlu Esentepe – Mormenekşe maçının orta hakemliğini yapan tecrübeli hakemlerimizden Ali Özer maç boyunca pozisyonlara yakın ve yerinde düdükleriyle iyi bir maç çıkarırken, az kart göstererek maçın da nabzını iyi tutmayı bildi.
 
Haftanın Kareası:
Cengiz Arapbayram(Geçitkale), Şaban Aksoy(Mormenekşe), Selçuk Soyer(Lapta), Ahmet Çakır(BÜY)
 
Haftanın Onbiri:
Ozan(Mormenekşe), Orhan(Çanakkale), Fetin(Mormenekşe), Mehmet Çavuş(Geçitkale), Barkın(Değirmenlik), Gökay(Mormenekşe), Hüseyin Özbilen(Geçitkale), Ekrem(Çanakkale), Hüseyin Deynekli(Değirmenlik), İrfan(Geçitkale), Erhan(Değirmenlik)
 
 
Aksa 1.Lig 28. Hafta sonuçları
Gönyeli-D.C.Çanakkale: 1 – 2
Esentepe-Mormenekşe: 0 – 1
Lapta-Binatlı: 3 – 0
Ozanköy-M.Değirmenlik: 1 – 2
Yalova-Girne H.Evi: 1 – 1
BafÜ.Yurdu-M.H.Yılmazköy: 1 – 1
Ü.Maraş-Hamitköy: 3 – 3
Geçitkale-Düzkaya: 2 – 0
 
Aksa 1.Lig 29. Hafta programı:
Hamitköy – Baf Ü. Yurdu
Girne H. Evi Ozanköy
Düzkaya – U. Maraş
Binatlı – Gönyeli
Mormenekşe – Yalova
Dem’s C. Çanakkale – Esentepe
M. Değirmenlik – Geçitkale
M. HacıaliYılmazköy - Lapta
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 28 23 4 1 68 11 57 73
2. Esentepe KKSK 28 14 7 7 39 28 11 49
3. Gönyeli SK 28 15 3 10 62 36 26 48
4. Dem s Cons. Çanakkale TSK 28 14 4 10 52 37 15 46
5. Yalova SK 28 13 7 8 43 38 5 46
6. Hamitköy ŞHSK 28 12 8 8 38 33 5 44
7. M. HacıaliYılmazköy SK 28 10 13 5 38 29 9 43
8. Binatlı YSK 28 12 6 10 37 38 -1 42
9. Düzkaya KOSK 28 9 7 12 36 41 -5 34
10. Lapta TBSK 28 9 6 13 35 51 -16 33
11. Mormenekşe GBSK 28 6 14 8 37 39 -2 32
12. Geçitkale GSK 28 9 4 15 58 69 -11 31
13. Ünimar Maraş GSK 28 7 9 12 38 47 -9 30
14. Ozanköy SK 28 6 11 11 39 54 -15 29
15. Girne Halk Evi 28 5 8 15 25 55 -30 23
16. Baf Ülkü Yurdu 28 2 5 21 22 61 -39 11
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