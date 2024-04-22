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Lefkoşa-Girne yoluna dökülen yağ nedeniyle uyarı

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Lefkoşa-Girne yoluna dökülen yağ nedeniyle uyarı
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Lefkoşa - Girne Anayolunun, Ciklos Mevkiinden, Girne istikametine doğru çift şeritli yolun sol şeridi içerisine bir araçtan dökülen yağ nedeniyle yolda kayganlık meydana geldi.

Alınan önlemler çerçevesinde, güzergah üzerinde Belediye ekipleri tarafından kumlama çalışmaları yapıldı.
Polis Basın Subaylığı, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.
 
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