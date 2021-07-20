Şöhretler maçını Amcaoğlu’lu kırmızı takım kazandı

Ahmet İKİDERELİ

Başbakan Ersan Saner ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun başlama vuruşunu yaptığı “Şöhretler Karması Futbol Maçı” oynandı.

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında, Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek maçta, “Beyaz Takım” ile “Kırmızı Takım” karşı karşıya geldi.Kırmızı Takım 4-3’lük skor ile karşılaşmanın kazananı oldu.

Kırmızı takımda ülkemiz futboluna adını altın harflerle yazdıran Hüseyin Amcaoğlu attığı 2 golle geceye damga vurdu.

