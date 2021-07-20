Şirin, Güney’de kürsüde

Şirin Bolkan Bilginaylar, Güney Kıbrıs’ta katıldığı Running Under the Moon yarışında kategorisinde birincilik elde etti.
Şirin Bolkan Bilginaylar, 167 kadın katılımcının yer aldığı 5 Kmlik yol yarışını genel klasmanda ikinci olarak tamamladı. Celal Keleş’in antrenörlüğünü yaptığı Şirin, 18 – 34 yaş kategorisinde ise birinci geldi.
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