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Sivri’nin rakibi Süper Lig'den

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Sivri’nin rakibi Süper Lig'den
Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Ankara Demirspor’un, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'ndaki rakibi belli oldu.Ankara Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Mamak FK takımını elemişti.
Türkiye İkinci Liginde mücadele eden Ankara Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile eşleşti. Karşılaşma 24-25-26 Kasım tarihleri arasında oynanacak.
 
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