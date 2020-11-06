Ataman’dan, Erten’in savunmasına övgü

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika takımını 91-89 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda yaptığı açıklamada temsilcimiz Erten Gazi için övgü dolu sözler kullandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman,"Maça çok iyi başladık. Erten Gazi savunmada iyi bir performans gösterdi. Onun Wilbekin'e agresif savunma yapmasını istemiştim. Bu görevini de çok iyi yerine getirdi.” ifadesini kullandı.

