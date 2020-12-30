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Sivrili, Demirspor’un sessiz günü

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Sivrili, Demirspor’un sessiz günü
Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Türkiye İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından Ankara Demirspor,18. hafta maçında berabere kaldı.
TCDD Ankara Demirspor Stadında oynanan Ankara Demirspor – 24 Erzincanspor maçına Ahmet Sivri 10 sırt numarasıyla ilk 11’de başladı. Her 2 takım da maç boyunca girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, maç başladığı gibi golsüz 0-0 sona erdi.
Ankara Demirspor aldığı 1 puanla 23 puana yükselirken, sıralamada 8. sırada kaldı.
 
 
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