Sivrili, Demirspor’un sessiz günü

Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Türkiye İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından Ankara Demirspor,18. hafta maçında berabere kaldı.

TCDD Ankara Demirspor Stadında oynanan Ankara Demirspor – 24 Erzincanspor maçına Ahmet Sivri 10 sırt numarasıyla ilk 11’de başladı. Her 2 takım da maç boyunca girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, maç başladığı gibi golsüz 0-0 sona erdi.

Ankara Demirspor aldığı 1 puanla 23 puana yükselirken, sıralamada 8. sırada kaldı.



