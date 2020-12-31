Deniz bebek yoğun bakımda

Lefkoşa’da kiralık araç sürücüsü, yol kenarında bebek arabasında bulunan 18 aylık Deniz bebeğe ve bebek arabasını iten 40 yaşındaki Dilek Hatay Bayraktaroğlu’na çarptı. Savrulan bebek aracı, park halindeki iki araca çarptı. Kazada beyin kanaması geçiren bebek, yoğun bakıma alındı

Lefkoşa’da dün meydana gelen kazada, kiralık otomobilin sürücüsü Afrika uyruklu Nnamdi Elvis Ekwe, bebek arabasındaki 18 aylık Deniz Güçkal ile arabayı iten 40 yaşındaki Dilek Hatay Bayraktaroğlu’na çarptı. Kazada yaralanan bebek ve Bayraktaroğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 18 aylık Güçkal beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sürücü tutuklandı.Kaza saat 11.00’de meydana geldi.30 yaşındaki Nnamdi Elvis Ekwe yönetimindeki ZRK 694 plakalı salon araçla Atatürk Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu yolun solunda aynı istikamete doğru giden ve içinde bebek bulunan bebek arabasına ve bebek arabasını iten 40 yaşındaki Dilek Hatay Bayraktaroğlu’na çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabası önce yol kenarında park halinde bulunan Celal Songur sorumluluğundaki KS 327 plakalı araca, ardından Asena Arhun sorumluluğundaki RE 800 plakalı araca çarparak durdu.Kaza sonucu yaralanan yaya Dilek Hatay Bayraktaroğlu ve bebek arabası içerisinde bulunan 18 aylık Deniz Güçkal tedavi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde müşahede altına alındı. Kazanın hemen ardından olay yerine giden Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan incelemelerde bulundu.