Sivrili Demirspor ilk maçta mağlup

Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Türkiye İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankara Demirspor, sezona mağlubiyetle başladı.
Şanlıurfaspor ile deplasmanda 2021-2022 sezonunun ilk maçınaçıkan Ankara Demirspor, 55. dakikada Özgür Can Özcan'ın attığı gole engel olamayarak Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Ahmet Sivri, maçın 60. Dakikasında gol umudu olarak sahaya çıksa da sonuç değişmedi ve Ankara Demirspor,sezona mağlubiyetle başladı.
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