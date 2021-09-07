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TL'nin faiz avantajı ön planda. İyimser hava bir müddet daha korunabilir

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TL'nin faiz avantajı ön planda. İyimser hava bir müddet daha korunabilir
İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle:
  • ABD mali piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu dünkü günde, küresel mali piyasalara paralel, Türk mali piyasaları da sakin ve yatay bir seyir izledi. 
  • Dün sabah saatlerinde Türk Mali piyasaları, Pazar günü resmi gazetede yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) haberleri ile güne başladı. Hatırlanacağı üzere, efsane Bakan Albayrak döneminde, programın adı OVP'den Yeni Ekonomi Program (YEP) olarak değiştirilmiş, gerek sunum gerekse de içerik  büyük bir gürültü ile lanse edilmişti. 
  • OVP'nin detaylarını dün gün içinde bizler de tüm piyasa aktörleri olduğu üzere detaylı bir şekilde inceledik. Bir kere enflasyon hedeflerinin oldukça iddialı olduğunu görüyoruz. Dahası, ekonomi büyüme devam ederken, enflasyon ve cari işlemler açığını azaltabileceği yönünde bir yol haritası ile yine karşımıza çıkan OVP, genel hatları ile biraz iddialı biraz da Türk mali piyasaları etkileyebilecek düzeyde olmaması, önemli bir piyasa yansıması da doğurmadı.  
  • Gerek içeride önemli bir gündem olmaması, gerekse de ABD piyasalarının kapalı konumda olması, TL ve TL cinsi varlıklarda dalga boyunu kısalttı. USDTRY kuru 8,28 seviyelerine geri çekilerek dar ve bildiğimiz bantta salınırken, BİST100 endeksi banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla günü %0,4 oranında yükselişle tamamladı. 
  • Dün bültenimizde, manşet TÜFE enflasyonunun TCMB'nin politika faizini de aşması sonrası bunda sonra yapılacak iletişimde, gerileyen çekirdek enflasyon göstergelerinin ön planda olacağını söylemiştik. TCMB her ay olduğu üzere, bu ay da TÜİK'in enflasyonu açıklamasının bir iş gün sonrası değerlendirme raporu yayınlarken, gıda cephesinde taze meyve ve sebze fiyatları ve dahası kuraklık vurgusunu ön plana çıkararak, gıda dışında (çekirdek göstergelere dem vurarak) işlerin yolunda gittiğinin altı ise çizildi. 
  • analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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