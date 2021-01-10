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Sivri atmaya devam ediyor

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Sivri atmaya devam ediyor
Türkiye Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ankara Demirspor forması giyen temsilcimiz Ahmet Sivri, gollerine devam ediyor.
Ahmet Sivri, Afyonspor deplasmanında 2 – 0 geriye düşen Ankara Demirspor’un ilk golünü atarak durumu 2-1’e getirirken, takımını canlandıran isim oldu.
Maçta AfjetAfyonspor'un gollerini Ferit Erişçi ve Onur Toprak atarken, 2-2 berabere tamamlanan maçta Ankara Demirspor’un diğer golü Süleyman Güneş’ten geldi
 
 
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