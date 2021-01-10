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KKORD, Ocak’ta etkinlik düzenlemeyecek

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KKORD, Ocak’ta etkinlik düzenlemeyecek
Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği (KKORD)yönetim kurulu, Aralık 2020’de gerçekleştirdiği son etkinlikten sonra Ocak 2021’de etkinlik düzenlememe kararı aldı.
Kuzey Kıbrıs Off Road Derneğinden etkinliklerle ilgili alınan karar şöyle:
“Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği üyeleri ve offroada gönül verenler, yönetimimiz, Ocak ayında yapmama kararı aldı.
Ocak ayında yapmayı planladığımız gezi ve yarışı ülkemizde artan Covid 19 vakaları sebebiyle ileriki bir tarihe erteleme kararını verdik. Halkımızın sağlığı bizim için herşeyden daha önemlidir. Sağlıkla kalın.”
 
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