Sivasspor uzatmada yıkıldı

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Maçı uzun süre önde götüren ev sahibi ekip, 90+2'de yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'İn 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

21. dakikada Mustapha Yatabare'nin attığı golle 1-0 öne geçen Sivasspor, devreye de üstün girdi.

Karşılaşmanın son anlarında 90+2'de Figueiredo ile Sivas ağlarını sarsan Gaziantep FK, maça 1-1'lik eşitlik getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve her iki takım da sahadan 1'er puan ile ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 3'e çıkaran Sivas temsilcisi averajla 16. sırada kaldı.

Sivas deplasmanından 1 puanla ayrılan Gaziantep FK ise 5 puanla 14. sırada yer aldı.