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İncirli’den tarihi galibiyet

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Tarihinde ilk kez AKSA Birinci Ligde mücadele eden İncirli, ilk maçında şampiyonluk adaylarından China Bazaar Gençlik Gücü’nü mağlup ederek tarihi bir galibiyet aldı

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İncirli’den tarihi galibiyet
Tarihinde ilk kez AKSA Birinci Ligde mücadele eden İncirli, ilk maçında şampiyonluk adaylarından China Bazaar Gençlik Gücü’nü, Hüseyin Altıncıoğlu Stadında mağlup ederek tarihi bir galibiyet aldı.
Serkan Şimşek, Özal Çağlayan ve Halil Erdem Canaloğlu hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk devresi golsüz 0 – 0 sona erdi.
İkinci devreye etkili başlayan İncirli, 33. Dakikada Ahmet Dölek’in yerine oyuna giren Altay Rüzgar’ın golüyle 1 – 0 öne geçti. 7 futbolcusu sarı kart gören İncirli bu skoru maç sonuna kadar koruyup, ilk maçında ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.
 
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