Sivasspor 3 puanı 2 golle aldı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Kayserispor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Metin

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr (Dk. 88 Claudemir), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 75 Boyd), Gradel (Dk. 90+4 Kone), Yatabare

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz (Dk. 46 Uğur Demirok), Kolovetsios, Aziz Eraltay, Muhar, Campanharo (Dk. 75 Sabovic), Lennon (Dk. 75 Ramazan Civelek), Avramovski (Dk. 46 Luckassen), İlhan Parlak, Maglica (Dk. 79 Nurettin Korkmaz)

Goller: Dk. 18 Yatabare, Dk. 90+2 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)



Geçen haftayı BAY geçen Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip 18. dakikada Yatabare ve 90+3'te Gradel'in penaltından attığı gollerle Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla üst üste ikinci maçını kazanan Demir Grup Sivasspor 31 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Hes Kablo Kayserispor ise 25 puanda kaldı.

Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Demir Grup Sivasspor 3-1 kazanmıştı.

