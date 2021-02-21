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Buharlı sahada kazanan Hatayspor

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Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanında karşılaşan Atakaş Hatayspor, mücadeleyi 3-1 kazandı

Buharlı sahada kazanan Hatayspor
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor'a konuk oldu. Hatay temsilcisi zorlu Erzurum deplasmanından Katranis, Diouf (P) ve Boupendza'nın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.
Erzurumspor'un tek golünü 90+3'te Oltan Karakullukçu atarken, 47. dakikada direkt kırmızı kart gören kaleci Jakup Szumski, ikinci yarının henüz başında takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde çıktığı son 3 deplasmandan da 3 puanla ayrılan Hatayspor, puanını 42'ye yükseltti ve 5. sıradaki Alanyaspor'u yakaladı.
Öte yandan Süper Lig'de 6 maç sonra mağlup olan ev sahibi Erzurumspor ise 25 puanla 17. sırada kaldı
-7 derece oynanan karşılaşmada, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki alttan ısıtma sisteminin çalışması nedeniyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. 
 
 
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