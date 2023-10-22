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Sivas'ta kazanan Kasımpaşa

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti

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Sivas'ta kazanan Kasımpaşa
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BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf Kasımpaşa oldu.
Konuk ekip Kasımpaşa, 53. dakikada Iron Gomis'in golüyle Sivas temsilcisini 1-0 yendi.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 15'e yükseltirken, Sivasspor 10 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
9. dakikada Yunus Emre Konak'ın orta sahadan kaptırdığı top, Claudio Winck'in önünde kaldı. Claudio Winck'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle kornere çeldi.
15. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Omeruo'nun vuruşunu kaleci Ail Şaşal Vural iki hamlede kontrol etti.
48. dakikada Barrow'un sol kanattan ortasına ceza sahası dışında bulunan Emrah Başsan yarım vole ile sert vurdu. Top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.
53. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ngoy'un sol kanattan yaptığı ortada top ceza sahası içinde Gomis'in önünde kaldı. Gomis topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
60. dakikada orta alanda topu alan Barrow, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un vuruşunu kaleci kornere çeldi.
 
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