Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle kazandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın golüyle Brest’i 1-0 mağlup etti

Fransa Ligue 1'in 9’uncu haftasında Lille, sahasında Brest’i ağırladı.

Pierre Mauroy Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Mathieu Vernice yönetti.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip Lille, 6’ncı dakikada Yusuf Yazıcı’nın attığı golle 1-0 kazandı.

Lille bu galibiyetinin ardından 15 puanla 4’üncü sıraya yükselirken, aynı puandaki Brest 5’inci sıraya geriledi.

Yusuf Yazıcı, Brest'e attığı gol ile bu sezonki ikinci golünü kaydetti. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Lille formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Olimpija Ljubljana’ya karşı gol atmıştı.



