Sivas'ta kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Mücadele, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Ev sahibi ekibin golü 72. dakikada Kayode'den geldi. Konuk takım, iki dakika sonra Pohjanpalo'nun vuruşuyla skoru belirledi.

Çaykur Rizespor'da Alper Potuk 53. dakikada, Bainao ise 90+5. dakikada gördükleri ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildiler.

Bu sonuçla 26 puana ulaşan Demir Grup Sivasspor maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı.

Yine maç fazlası bulunan 17 puanlı Çaykur Rizespor ise 17. basamakta konumlandı.



