Şimşek çalışıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi kararı sonrasında futbolcuların yanı sıra hakemler de bireysel antrenmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlar.

Sağlık Üst Kurulunun verdiği antrenman izni sonrasında üst klasman hakemlerimizden Serkan Şimşek de bireysel antrenmanlarına başladı. Başarılı hakem Serkan Şimşek, Atilla Topaloğlu Sahasında koşu antrenmanları yapıyor.

