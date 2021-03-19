Özpaşa antrenmanlarını sürdürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi kararı sonrasında futbolcuların yanı sıra hakemler de bireysel antrenmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlar.
Sağlık Üst Kurulunun verdiği antrenman izni sonrasında üst klasman hakemlerimizden Osman Özpaşa da bireysel antrenmanlarına başladı. Başarılı hakem Osman Özpaşa, Atatürk Stadında koşu antrenmanları yapıyor.
(Foto: Alper ALİGÜLLÜ)
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