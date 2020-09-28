Raşit Özgür, Fenerbahçe kongre üyesi

Ülkemiz vatandaşlarının Türkiye'nin önemli kulüplerinde görev almaları devam ediyor. Raşit Özgür de Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi oldu.
Bu önemli gelişmeyi paylaşan Fenerbahçe Kongre üyesi, KKTC Fenerbahçeliler Derneği eski başkanı Ercan İbrahimoğlu şu ifadeleri kullandı. "Raşit Özgür kardeşimizin Fenerbahçe Kongre üyeliği hayırlı uğurlu olsun. Aramıza hoşgeldin Raşit kardeşim."
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