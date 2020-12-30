Futbolculara aile hekimi olanağı

Elite Hastanesi başhekimi Dr. Ahmet Özyiğit ve Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile Futbolcular Derneği üyelerine yönelik birçok avantaj sağlanırken, her üye için aile hekimi tahsis edildi

Futbolcular Derneği, işbirliği yaptığı kurumlar arasına Elite Hastanesinide eklerken,hastane başhekimi Dr. Ahmet Özyiğit ve Futbolcular Derneği başkanı BerkemKorbay arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Üyelerine yönelik birçok avantaj sağlayan iş birliği protokolü ile ilgili Futbolcular Derneğinden şu açıklama yapıldı:

“Sağlığımızın en çok dikkate alınması gerektiği bu dönemde Elite Hastanesi ile muhteşem bir işbirliğine imza attık.

Yapılan anlaşmaya göre, Elite Hastanesi, her üye için aile hekimi tahsis edecek olup üyelerimizin herhangi bir sağlık sorunu veya ihtiyacı halinde aile hekimine ulaşarak yardım alabilmesine imkan sağlayacaktır.

Ayrıca yapılacak olan her türlü muayene, tedavi, check-up paketleri ve uygulanacak testler için yüksek oranda da indirimler sunacaktır. Bu avantajların yanı sıra bu fırsatlardan yararlanan futbolcular gibi yine aynı şekilde diğer aile fertleri de faydalanabilecektir.Bu avantajlardan yararlanmak için tek yapmanız gereken 50 TL karşılığında derneğimize üye olmanızdır.

Futbolcular Derneği olarak konuyla alakalı sıcak ilgi, alaka ve desteklerinden ötürü başta Başhekimimiz Dr. Ahmet Özyiğit ve değerli Elite Hastanesi ailesine teşekkürü borç biliriz.”



