Sertoğlu: Şampiyonluk mücadelesi daha zevkli olacak

Futbol Federasyonu Başkanı Sertoğlu, süper ligde yabancı sayısının ikiye yükselmesiyle dengenin biraz daha kurulacağını ve şampiyonluğa oynayan takım sayısının 6-7 olacağını ifade ederek “Şampiyonluk mücadelesi daha zevkli olacak” dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül törenine katılan Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.Sertoğlu, geride kalan futbol sezonunda Süper Ligde şampiyonluk yarışının erken bitmesine karşın oldukça zevkli geçtiğini, özellikle süper lig play-out ve 1. Lig play-off mücadelelerinde heyecanın son maç son saniyeye kadar sürdüğüne dikkat çekti.Hasan Sertoğlu, süper ligde yabancı sayısının ikiye yükselmesiyle dengenin biraz daha kurulacağını ve şampiyonluğa oynayan takım sayısının 6-7 olacağını ifade ederek “Kora kor maçlar olacağına inanıyorum. Gerçektende 7-8 takım iyi transferler yapıyor. İyi yabancıların transferi için çalışıyorlar. Bir takım 2 takımla üst lig olmaz. En az 7-8 takımın biri birini yenebilmesi lazım. İnşallah bu yıl bu da olacaktır.”Önümüzdeki sezon için takımları ekonomik yönden bir nebze rahatlatmak için bazı çalışmalarının olduğunu açıklayan Sertoğlu, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde netleşeceğini ve futbolun paydaşlarıyla bir araya gelerek bunun için kafa yoracaklarını vurguladı.