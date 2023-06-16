BTM 2. Lig’de 2. Hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.haftaprogramı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

12. Grupta oynanacak olan 2. Hafta mücadeleleri saat 18.00’de başlayacak.



İktisatbank BTM 2. Lig 2. Hafta programı ve hakemleri şöyle:

1.GRUP

17 Haziran 2023, Cumartesi

18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren SK – Doğancı SK (Şakir Azizoğlu)

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD – Yedidalga Aksu SK (Rıdvan Çetinkaya)

2.GRUP

17 Haziran 2023, Cumartesi

18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy GSK – Serhatköy SK (Olgun Canik)

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay SK – Zümrütköy SK (Olgun Canik)

3.GRUP

16 Haziran 2023, Cuma

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Tepebaşı SK – Kalkanlı SK (Halil Atlar)

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Çamlıbel SKD – Sadrazam Kayalar SK (Mustafa Torun)

4.GRUP

16 Haziran 2023, Cuma

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Atoll Kozanköy SK – Dağyolu Göçeri SK (İsmail Ercan)

5.GRUP

16 Haziran 2023, Cuma

18.00 Göçmenköy Stadı’nda Haspolat SGSK – Ağırdağ Boğaz TSK (Cenk Aras Özfuttu)

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğukent SK – Doğruyol Pınarbaşı ÇSK (Berk Bağrıkara)

6.GRUP

17 Haziran 2023, Cumartesi

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Alayköy SKKD – Yeniceköy ZSK (Halil Atlar)

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Aslanköy GSD – Taşkent TSK (Mehmet V.Çelik)

7.GRUP

17 Haziran 2023, Cumartesi

18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Gaziköy SK – Kırıkkale TSK (Burak Mandıralı)

18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama SD – Dilekkaya ASK (Serkan Özdenkçi)

8.GRUP

16 Haziran 2023, Cuma

18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Serdarlı GB – Tatlısu Seracılar GSK (Fatih Bardakçıoğlu)

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Alaniçi YSK – Bahçeli SK (Burak Mandıralı)

9.GRUP

16 Haziran 2023, Cuma

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda SB Tic. Güvercinlik İYSK – Korkuteli GD (Şakir Azizoğlu)

17 Haziran 2023, Cumartesi

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Çayönü SK – Yenişehir SK (Yusufcan Dönder)

10.GRUP

16 Haziran 2023, Cuma

18.00 Geçitkale Stadı’nda Boğaziçi SK – Royal Sun Ötüken TKOSK (Mehmet V.Çelik)

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mutluyaka HSK – Tuzlaspor (Abdullah Genç)

11.GRUP

17 Haziran 2023, Cumartesi

18.00 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Ergazi GSK – Civisil SK (Hakan Ünal)

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı’nda Bafra SK – Sun Republic Yarköy PGSK (Yusuf Atlar)

12.GRUP

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Halil Falyalı Kumyalı SK (Serkan Özdenkçi)

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı’nda Yedikonuk SK – Sipahi TSK (Cenk Aras Özfuttu)

