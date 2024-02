Sertoğlu “Rum tarafı samimi ise ben masaya oturmaya hazırım”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk takımlarının UEFA’ya ve FIFA’ya katılması için çağrılarını yineledi “Rum tarafı samimi ise ben masaya oturmaya hazırım” dedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, bugün gündeme ilişkin konuları değerlendirmek için bir basın toplantısı gerçekleştirdi.Ülke futbolunun yaşadığı sorunlardan söz eden Sertoğlu Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu dikkate almadığından yakındı.Federasyon olarak TFF’ye gönderdikleri yazılara cevap alamadıklarını ifade eden Sertoğlu “FIFA cevap verirken, TFF cevap verme nezaketinde dahi bulunmuyor. Bu nedenle benim mevcut TFF yönetiminden hiçbir beklentim yoktur” dedi.Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk takımlarının UEFA’ya ve FIFA’ya katılması için çağrılarını yineledi “Rum tarafı samimi ise ben masaya oturmaya hazırım” dedi.Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak Asya Futbol Federasyonu’na üyelik başvurusu yapmadıklarını ifade eden Sertoğlu başvuru için 2 yıldır hazırlık yaptıklarına dikkat çekti.SERTOĞLU: 10 YIL ÖNCE NEREDEYSEM, ORADAYIMUEFA ve FIFA’nın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu görmezden geldiğine dikkat çeken Sertoğlu “Gençlerimizin önünü açacak her fırsatı değerlendireceğiz” dedi.Hasan Sertoğlu, "10 yıl önce FIFA Genel Merkezinde ne kabul edildiyse ben oradayım. KOP madem hazırdır, 2 taraf için de 10 yıl önceki yazılı ve sözlü tüm tavizler ortaya serilsin." diye konuştu.UEFA’ya ve FIFA’ya katılım çağrısını yineleyen Hasan Sertoğlu, bir masa etrafında toplanmak için hazır olduklarını söyledi. Güney Kıbrıs’ın konuyu soğutarak Kıbrıslı Türkleri siyaseten esir pozisyonuna düşürdüğünden yakınan Sertoğlu dünyanın buna daha fazla seyirci kalmaması gerektiğini vurguladı.Rum tarafının tuzu kuru olduğunu kaydeden Hasan Sertoğlu “Maalesef her şeyi zamana yayıyor.Ama bizim yıllarımız gidiyor. Bu nedenle durmaması gereken biziz. Her aşamada girişim yapmaya devam ediyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.Hukuki zeminde tüm imkanları zorladıklarını anlatan Hasan Sertoğlu “Avrupa Adalet Divanı’nın son verdiği karar, kulüpleri UEFA ve FIFA’nın kulüpleri esir alamayacağını ortaya koydu. Bu bizim için son derece önemlidir. Ülkemizdeki uluslararası hukukçu hocalarımızla bu çalışmalara devam ediyoruz” dedi.Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Güney Kıbrıs’ın 28. Balkan Salon Şampiyonası’na katılmasını değerlendirdi, “Siyasetin sportif faaliyetlere engel olmamasını istiyoruz” mesajı verdi. Sertoğlu, Kıbrıslı Türklerin de siyasete bulaşmadan sportif faaliyetlerin içinde olması gerektiğinin altını çizdi.Türkiye’deki takımlarım U 17 finalleri için Güney Kıbrıs’a gelebileceğini ifade eden Sertoğlu “Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Güney Kıbrıs takım olarak katılabilir. Benim buna hiç itirazım yoktur” ifadelerinin kullandı.Siyaset ve sporun bir birinden ayrılması gerektiğinin altını çizen Hasan Sertoğlu “Bizim uğraşımız da budur. Sporla siyaset birbirinden ayrılsın. Kıbrıslı Türkler için de bu böyle olsun istiyorum. Siyaseten ilişkisi olmayan iki ülke, Türkiye ve Güney Kıbrıs, sporda faaliyet gösteriyor. Biz de siyasete bulaşmadan, sportif faaliyet yapmak istiyoruz” dedi.Siyasetin sportif faaliyetlere engel olmaması gerektiğine dikkat çeken Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu “Türkiye ve Güney Kıbrıs tüm siyasi problemlerine rağmen bir arada spor yapabiliyorsa, biz de sporun dışında kalmamalıyız.Biz umudumuz kaybetmedik. 22 bin genç, haftada 60 maç, yüzlerce hakem, teknik direktör, tüm bu çabamız spor ambargolarını aşmak içindir” ifadelerini kullandı.