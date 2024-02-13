banner913
banner932
Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
25 0
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
54 0
 
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
51 0
Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak
Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak
31 0
Polisiye haberler
Polisiye haberler
56 0
Geçitkale evinin beyi
Geçitkale evinin beyi
54 0
Dumlupınar’ın affı yok
Dumlupınar’ın affı yok
81 0
banner1012

Kupada çeyrek finalistler belirleniyor

Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2. Tur maçları bugün oynanacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 8 maç sonucunda çeyrek finale kalacak takımlar belli olacak

banner974
Kupada çeyrek finalistler belirleniyor
banner971
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2. Tur maçları yarın oynanacak. Süper Lig’den 14, Birinci Lig’den 2 takımın ilk turu geçerek çeyrek final vizesi arayacağı bu turdaki tüm maçlar saat 13.00’te başlayacak ve tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Northernland Kıbrıs Kupası 2. tur programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:
BUGÜN
Girne Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Lefke (Tufan Çerçioğlu)
Lefkoşa Atatürk Stadı: CB Gençlik Gücü – Cihangir (Mehmet Sezener)
İskele Cumhuriyet Stadı: Pera L. G. Birliği – M. Karşıyaka (Hakan Ünal)
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Göçmenköy (Şakir Azizoğlu)
YeniboğaziçiOsman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Tremeşeli H. Dumlupınar (Fehim Dayı)
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Yenicami (İsmail Ercan)
Alsancak M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – M. Değirmenlik (Utku Hamamcıoğlu)
PaşaköyHasan Onalt Stadı: Mesarya – Mağusa T. Gücü (Hüseyin Eyyüpler)
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.