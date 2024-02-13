Kupada çeyrek finalistler belirleniyor

Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2. Tur maçları bugün oynanacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 8 maç sonucunda çeyrek finale kalacak takımlar belli olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2. Tur maçları yarın oynanacak. Süper Lig’den 14, Birinci Lig’den 2 takımın ilk turu geçerek çeyrek final vizesi arayacağı bu turdaki tüm maçlar saat 13.00’te başlayacak ve tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Northernland Kıbrıs Kupası 2. tur programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

BUGÜN

Girne Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Lefke (Tufan Çerçioğlu)

Lefkoşa Atatürk Stadı: CB Gençlik Gücü – Cihangir (Mehmet Sezener)

İskele Cumhuriyet Stadı: Pera L. G. Birliği – M. Karşıyaka (Hakan Ünal)

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Göçmenköy (Şakir Azizoğlu)

YeniboğaziçiOsman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Tremeşeli H. Dumlupınar (Fehim Dayı)

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Yenicami (İsmail Ercan)

Alsancak M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – M. Değirmenlik (Utku Hamamcıoğlu)

PaşaköyHasan Onalt Stadı: Mesarya – Mağusa T. Gücü (Hüseyin Eyyüpler)

