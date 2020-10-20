Sertoğlu'ndan, Çaygür'e büyük tepki

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF gibi ülkenin en büyük sivil toplum örgütlerinden birinin yazdığı resmi cevaba yanıt verilmemesinin büyük hata olduğunu söylerken, Sağlık Bakanı müsteşarı Ali Çaygür'e isim vermeden büyük tepki gösterdi.

Yazıyı bizzat gören Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, yazıyı önce görmedim, sonra buldum dedi. Bu nasıl olur? Sen kimsin de bu kurumun yazısına cevap vermen? Bu yazıya cevap gelmeden de ben Spor Dairesinde yapılan toplantılara artık katılmayacağım. Sağlık Bakanlığı ile yazılı protokol imzalanmadan da futbol başlamaz.