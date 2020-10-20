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Bıçaklı: Her şey protokola bağlı

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Bıçaklı: Her şey protokola bağlı
Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı, futbolda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Arslan Bıçaklı, futbolun başlamasının Sağlık Bakanlığı ile imzalanması gereken protokola bağlı olduğunu söyledi. Arslan Bıçaklı protokol imzalanırsa futbol başlayacak. İmzalanmazsa başlamayacak.
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