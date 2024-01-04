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Sertoğlu: Naklen yayınlar en kaliteli şekilde ikinci devre başlayacak

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KTFF Başkanı Sertoğlu, 7-8 kameralı naklen yayınların ikinci yarı itibarı ile başlayacağını belirtti

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Sertoğlu: Naklen yayınlar en kaliteli şekilde ikinci devre başlayacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Northernland Kıbrıs Kupası ilk tur kura çekimi öncesi naklen yayınlarla ilgili açıklama yaptı.
Naklen yayınlarla ilgili açıklama yapan Sertoğlu, “Naklen yayın çok kolay bir iş değil. 7-8 kamera ile yayın yapılacaksa, ben ilgili şirket yetkililerinden ilk yarı sonuna kadar iyice hazırlanıp, eksikleri tamamlayarak bu işe başlamalarını konuştum. Onlar da bizi kırmadı” dedi. Şirketin kendilerine hazır olduğunu bildirdiğini aktaran Sertoğlu, “İkinci yarının başlangıcı ile birlikte kusursuz, 7-8 kameralı naklen yayınlar olacak. Gelecek yıldan itibaren de umarım kalite bir tık daha yukarı çıkacak. Herkes tuttuğu, sempatisi olan takımı, evinde, işinde cebinde güzel izlesin” ifadelerini kullandı.
 
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