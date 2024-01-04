Kaymaklı, Fikret’e talip

Sezonun ilk devresini düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Küçük Kaymaklı ara transferde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Küçük Kaymaklı, Yenicami tarafından kadro dışı bırakılan Fikret Yağcıoğlu’na talip oldu. Futbolcu ve kulübü ile büyük oranda anlaşan Küçük Kaymaklı, bu transferi gerçekleştirerek orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.
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