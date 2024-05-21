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Sertoğlu: Kaymaklıların bu istekleri hangi kafayla talep ettiklerini merak etmekteyim

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Sertoğlu: Kaymaklıların bu istekleri hangi kafayla talep ettiklerini merak etmekteyim
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Küçük Kaymaklı TSK'nın dün federasyona gelerek bazı taleplerde bulunduğu yazıya istinaden açıklama yaptı.
Açıklama şöyle;
"Futbol kamuoyuna;
Bildiğiniz üzere dün Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün başkanı ve birkaç yöneticisi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelerek aşağıda paylaştığımız yazılı isteklerde bulunmuşlardır.
Bu isteklerin futbolun ruhuyla, doğasıyla, tüzüklerle ve talimatlarla uzaktan yakından alakası olmadığını sokaktaki çocuklar bilirken bu arkadaşların kaleme aldıkları istekleri hangi kafayla talep ettiklerini merak etmekteyim. Gerçi ben Hasan Sertoğlu olarak bu arkadaşların hangi kafayla bunları konuştuklarını bilmekle birlikte 8,5 yıl Küçük Kaymaklı TSK başkanlığı yapmış biri olarak, bir kulüp başkanının hele de bu topluma mal olmuş, milli mücadele yıllarının mihenk taşı ve ülke futbol tarihinin en önemli spor kulüplerinden Küçük Kaymaklı’ya başkanlık eden birinin bu kadar aciz duruma düşmesine gerçekten çok üzüldüm.
Bir kulübün canı yanabilir, tepki koyabilir, eleştiri de yapabilir. Bunlar gayet normal şeylerdir. Ancak böyle saçma sapan isteklerde bulunmak Küçük Kaymaklı gibi köklü bir kulübün başkanına ve yöneticilerine yakışmaz. Bu bağlamda ilgili arkadaşların suçlayıcı, hedef gösterici ve saçma sapan isteklerde bulunmak yerine suçu kendilerinde aramalarını ve şapkayı öne koymalarını öneririm."
 
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