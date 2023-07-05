Sertoğlu: Kadın futbolcular rekor sayıda maç yaptı

KTFF Başkanı Sertoğlu, Kadınların bu sezon tarihte ilk kez Süper Kupa, Kıbrıs Kupası ve Lig olmak üzere üç farklı kategoride mücadele ettiğini ve kadın futbolcuların rekor sayıda maç yaptığını vurguladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, önceki akşam oynanan final ile tamamlanan Puma Kadınlar Ligi ile ilgili açıklama yaparak lig süreci konusunda olumlu değerlendirmelerde bulundu. Sertoğlu, kadın futboluna duyulan ilgiden memnun olduklarını ifade ederek kadın futbol camiası ile gurur duyduklarını kaydetti.

Sertoğlu’nun açıklaması şöyle;

"Kadın futbolunun ülkemizde giderek artan bir ilgiyle izlenmesi hepimizin gururu. Puma ile yapmış olduğumuz 3 yıllık sponsorluk anlaşmasının iki yılını geride bıraktık. Artan rekabet ortamı, artan maç sayısı, artan sponsor ilgisi, artan lisanslı kadın futbolcu sayısı, artan kadın hakem sayısı… Bunların hepsi bizler için sonu güzel olan bir hikayenin başlangıcı. Bu sezon tarihte ilk kez Süper Kupa, Kıbrıs Kupası ve Lig olmak üzere üç farklı kategoride kadın futbolcuları futbol topuyla buluşturarak rekor sayıda maç yaptık.

Müthiş bir gelişim süreci ile şimdi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yeni sezona hazırlanacak. Lige 11 takımla başladık. Geçtiğimiz sezon 6 takımla start vermiştik. Elbette yol uzun, hedef büyük. Aklımızda çok fazla şey var. 12 takımlı, deplasmanlı bir lig için ekip arkadaşlarımızla çalışacağız. Bunun yanında kadın altyapı takımların oluşması, kadın milli takımının oluşması zaman alacak ancak bunu başarmak için çabalayacağız.

Artık bu yola çıkıldı, gelişerek ilerleme devam ediyor. KTFF olarak, kadın futboluna büyük önem veriyoruz. Sorunlar hızlı bir şekilde çözülüyor, sonuç alıcı adımlar devam ediyor. 3 yılın sonunda hedeflediğimiz 12 takımlı, deplasmanlı ligin temelleri atılmış olacak. Kadın futbolunun gelişimi için sabırla çaba harcayan kulüplerimize, yöneticilerine, teknik ekip ve futbolculara sonsuz teşekkürler.

Hakemlerimiz için de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Finali üç kadın hakemimiz büyük bir başarı ile yönetti. Kadın futbolu ile birlikte, kadın hakem sayımızda da ciddi bir artış, performanslarında da ciddi bir başarı söz konusu. Hakemlerimizin de gelişimini yakından takip ediyor, onlarla gurur duyuyoruz.

Bu vesile ile bizlere mükemmel bir sezon izleten 11 takım, unutulmaz bir finale imza atan Mağusa Spor Akademisi ve Gençlik Gücü takımlarına bir kez daha şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim.

Taraftar sayısındaki gözle görülür artış da hepimiz için motivasyon kaynağıdır. Kadın futboluna duyulan bu ilgi ve sevgi tribünlere de yansımıştır ve tribünlere ayrı bir renk katmıştır. Sezon boyunca Eğitim Üst Kurulu’nda görev alarak sürece katkı sağlayan arkadaşlarımızın ve KTFF çalışanlarımızın emeğini de selamlıyorum.

Saygılarımla,"

