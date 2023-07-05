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Gençosman yönetimi görev dağılımı yaptı

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Süper Lig ekibi Yenicami’de yeni başkan Ahmet Gençosman başkanlığında gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirirken, yapılacak görüşmeler sonucunda en kısa zamanda teknik direktörün açıklanacağı bildirildi

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Gençosman yönetimi görev dağılımı yaptı
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Süper Lig ekibi Yenicami’de önceki akşam gerçekleşen genel kurul sonrasında yeni başkan Ahmet Gençosman başkanlığında ilk toplantı yapıldı.
Kulüp binasında gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.
Toplantıda görev dağılımının dışında teknik direktör konusuna değinen başkan Ahmet Gençosman yapacağı görüşmelerden sonra teknik direktörü kamuoyu ile paylaşacağını dile getirdi.
Geçmiş dönemde yaşanan tek adamlı başkanlık döneminin kendi başkanlığında yaşanmayacağını dile getiren Gençosman, bu konuda şeffaf olunacağını ve tüm yönetim kurulu ve üyelerin görüş belirtip fikir beyan edebileceğini söyledi.
Çiçeği burnunda başkan Gençosman yaptığı açıklamada,tüm camiayı bir araya toplamak için kulübün ileri gelenleri ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve bunu en kısa zamanda organize edeceğini dile getirdi.
Yönetim kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
Başkan: Ahmet Gençosman
As başkanlar: Okay Perçinci, Mehmet Reis
Genel sekreter: Selçuk Zekai, Berk Gökhan
Mali işler: Sadullah Sadula, Zafer Öner
Sporcu Sorumlusu: Salih Karayusufoğlu, Ömer Metbulut, Özgür Erkök,Selçuk Zekai
Akademi Sorumlusu : Derviş Sönmez, Gürdal Eruç, Kerim Karadeniz
Basın Danışmanı:Selçuk Zekai, Berk Gökhan
Federasyon Temsilcisi: Ömer Gedik
Hukuk İşleri: Berk Gökhan
Lokal sorumluları: Yusuf Barbet,Arınç Perçinci
Sportif Dırektör: Turgay Kara
Transfer komitesi : Ahmet Gençosman, Muhammed Sönmez, Turgay Kara,Arınç Perçinci
 
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