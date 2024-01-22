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Beylerbeyi Elmas amcasına ağlıyor

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Beylerbeyi Elmas amcasına ağlıyor
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Girne bölgesinin güzel yerleşim yerlerinden Beylerbeyi bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Maroni-Tatlısulu olup yzyn yıllardan beridir Beylerbeyi(Bellapais)’nde yaşamını sürdüren Elmas Eryılmazlar bugün hayata gözlerini yumdu.
1935 doğumlu olan Eryılmazlar’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Elmas Eryılmazlar’ın cenazesi yarın Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ozanköy Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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