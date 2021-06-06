Sertoğlu: Camiamızın birliğini, dirliğini gösterdik

Hasan Sertoğlu, “32 kulübümüzün 31’i oyunu şahsımdan yana kullanarak bir dönem daha bu şerefli görevi yapmam için beni KTFF başkanlığı makamına layık gördü. Camiamızın birliğini, dirliğini herkese bir kez daha gösterdik.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Sertoğlu açıklama yaptı.

Başkan Sertoğlu, futbol camiasının bir kez daha birlik ve beraberlik mesajı verdiğini, futbolun gücünün ve sarsılmaz bağlarının gözler önüne serildiğini vurguladı. Sertoğlu ayrıca başkanlığa yeniden seçilmesi sonrası kendisini arayan, mesaj atan ve iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür etti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Değerli camiam, bilindiği üzere dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz genel kurula katılan 32 kulübümüzün 31’i oyunu şahsımdan yana kullanarak bir dönem daha bu şerefli görevi yapmam için beni KTFF başkanlığı makamına layık gördü.

Öncelikle camiamdaki tüm kulüp başkanlarına çok teşekkür ederim. Zaten uzun yıllardır birlik beraberlik içinde olan camiamızın birliğini, dirliğini ve birlikteliğini herkese bir kez daha gösterdik. Kısacası futbolun gücünü ve sarsılmaz bağlarını yine gözler önüne serdik. Ülkemiz ve dünya geçtiğimiz 1,5 yılda çok zor bir süreçten geçti ve halen de geçmeye devam ediyor. Bu zorlu geçen dönemden Kıbrıs Türk futbolu olarak bizler de ciddi şekilde etkilendik. Maalesef sağlık şartları ve bazı konulardaki belirsizlik sebebiyle tüm kulüpleri, camiamızın paydaşlarını korumak adına 2020-2021 sezonunu da oynatamadık.

Geriye dönüp baktığımızda da ülkedeki mevcut ekonomik ve diğer durumlar sebebiyle doğru bir adım attığımız ortadadır.”

