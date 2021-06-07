Asfalt yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı

Turunçlu kavşağı yakınlarında seyreden asfalt yüklü tanker, arka lastiğinin patlamasıyla alev aldı

Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Furkad Açilov yönetimindeki 72 DZ 484 plakalı tanker ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada yangın meydana geldiSaat 12.30 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Furkad Açilov yönetimindeki 72 DZ 484 plakalı tanker ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu kavşağını yaklaşık 200 metre geçtikten sonra aracın sol arka lastiğinin patlaması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonucu araca ait iki adet lastik yanarak zarar gördü. Yol ve trafik güvenliği açısından Gazimağusa - Lefkoşa yönündeki araç trafiği bir süre Turunçlu kavşağından itibaren Paşaköy istikametine yönlendirildi.