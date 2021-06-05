Sertoğlu açık farkla kazandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olağan genel kurulu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda tamamlandı.
32 kulüp temsilcisi ve 1 BTM temsilcisinin oy hakkı olduğu genel kurula, Girne Halk Evi katılmadı. Kullanılan 32 oydan 31 tanesini alan Hasan Sertoğlu 1 kez daha Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı seçildi. Tekin Birinci'ye ise 1 oy çıktı.
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