Sertoğlu açık farkla kazandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olağan genel kurulu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda tamamlandı.

32 kulüp temsilcisi ve 1 BTM temsilcisinin oy hakkı olduğu genel kurula, Girne Halk Evi katılmadı. Kullanılan 32 oydan 31 tanesini alan Hasan Sertoğlu 1 kez daha Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı seçildi. Tekin Birinci'ye ise 1 oy çıktı.



