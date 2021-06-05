Ercen,Sertoğlu'nu kutladı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) başkanı Osman Ercen, Hasan Sertoğlu'nu kutladı.
Osman Ercen, 32 oyun 31'ini alarak yeniden Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı seçilen Hasan Sertoğlu'nu kutlarken, birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.
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