Hentbol Federasyon Kupası finalistleri UKÜ ve Esentepe

Hentbol’da kadınlarda bugün oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından finalistler belirlendi. Şahlan’ı mağlup eden UKÜ ile DİGEM’i mağlup eden Miracle Esentepe federasyon kupasında adını finale yazdırdı.

UKÜ – Şahlan: 41-28

Günün ilk karşılaşmasında Girne’de Ertuğrul Apakan Spor salonunda oynanan mücadelede UKÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi Şahlan karşısında 19-14 önde kapatan UKÜ maçı da 41-28 galip noktalayarak adını finale yazdırdı. UKÜ’den Betül, Şahlan’dan ise Gamze maçı 8’er golle tamamlayan oyuncular oldu.

Miracle Esentepe – DİGEM: 36-30

Günün ikinci karşılaşmasında yine Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Miracle Esentepe ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk devresi Miracle Esentepe’nin 14-13 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarısı yine çekişmeli geçen mücadelede maçı 36-30 kazanan Miracle Esentepe adını finale yazdırarak UKÜ’nün rakibi oldu. Miracle Esentepe’de Deniz maçı 10 golle noktalarken, DİGEM takımında Lütfiye maçı 9 golle tamamladı.

FİNAL

1 Nisan Pazartesi: Saat 19:00 Atatürk Spor Salonu

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

