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Hentbol Federasyon Kupası finalistleri UKÜ ve Esentepe

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Hentbol Federasyon Kupası finalistleri UKÜ ve Esentepe
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Hentbol’da kadınlarda bugün oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından finalistler belirlendi. Şahlan’ı mağlup eden UKÜ ile DİGEM’i mağlup eden Miracle Esentepe federasyon kupasında adını finale yazdırdı.
UKÜ – Şahlan: 41-28
Günün ilk karşılaşmasında Girne’de Ertuğrul Apakan Spor salonunda oynanan mücadelede UKÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi Şahlan karşısında 19-14 önde kapatan UKÜ maçı da 41-28 galip noktalayarak adını finale yazdırdı. UKÜ’den Betül, Şahlan’dan ise Gamze maçı 8’er golle tamamlayan oyuncular oldu.
Miracle Esentepe – DİGEM: 36-30
Günün ikinci karşılaşmasında yine Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Miracle Esentepe ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk devresi Miracle Esentepe’nin 14-13 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarısı yine çekişmeli geçen mücadelede maçı 36-30 kazanan Miracle Esentepe adını finale yazdırarak UKÜ’nün rakibi oldu. Miracle Esentepe’de Deniz maçı 10 golle noktalarken, DİGEM takımında Lütfiye maçı 9 golle tamamladı.
FİNAL
1 Nisan Pazartesi: Saat 19:00 Atatürk Spor Salonu
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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