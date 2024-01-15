Serhat, Gençler Birliği’yle futbola döndü

Aksa Süper Lig’de 2023-24 sezonun başında Y.Boğaziçi’nden Türk Ocağı’na transfer olan ancak Türk Ocağı’nın bonservis için verdiği çeklerin geri dönmesi sonucunda Yeni Boğaziçi’ne geri dönen Serhat Özuğurlu, geçtiğimiz gün futbolu bıraktığını açıklamasının sonrasında bugün P. L. Gençler Birliği’ne attığı imzayla futbol geri döndü.

Serhat Özuğurlu’nun kiralıkolarak Gençler Birliği’ne transferini kulüp şöyle paylaştı:

“Hoş geldin Serhat...

Serhat Özuğurlu, Yeniboğaziçi DSK'den Kiralık Transfer olarak Pera Larnaka Gençler Birliği A takımımıza katıldı. Hoş Geldin Serhat...

Transferde yardımları için Yeniboğaziçi DSK kulüp başkanı Mehmet Fahlioğulları'na teşekkür ederiz.”

