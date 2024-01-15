Acil kana ihtiyaç var

Avukat Feyzi Hansel’in babası Yaşar Kemal Hansel’in 17 Ocak 2024 tarihinde olacağı kalp ameliyatı için A Rh + kana ve canlı trombosite ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası'na müracaat etmesi rica edilir.

İrtibat: 05338627121 ve 05338858180