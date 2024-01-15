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Acil kana ihtiyaç var

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Acil kana ihtiyaç var
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Avukat Feyzi Hansel’in babası Yaşar Kemal Hansel’in 17 Ocak 2024 tarihinde olacağı kalp ameliyatı için A Rh + kana ve canlı trombosite ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası'na müracaat etmesi rica edilir.
İrtibat: 05338627121 ve 05338858180
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