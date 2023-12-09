Serhat attı, Hamitköy kazandı

Hamitköy konuk olduğu Geçitkale karşısında iki kez geriye düşmesine karşın genç yıldızı Serhat Deste’nin hat-trick yaptığı mücadeleyi 3 -2 kazandı. Karşılaşmanın hakemi Emre Öztaşlı gösterdiği kırmızı kartlarla tepki topladı

Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Serkan Özdenkci, Baran Marangoz

Geçitkale: Hasan, Hüseyin Yeşilbaş, Ali, Yunus, Yekta, Hamza, Enes(Hasan Çirkin), Hüseyin Özbilen(Çağrı), Vedat(Rifat), Cemil(Arif), İrfan

Hamitköy: Mahmut, Salih Adakan, Taner(Eser), Adem, Salih Sakallı, Hasan, İsmail, Sinan(Altan), Serhat Deste , Ersan(Kemal), Süleyman.

Goller: Dk. 6 İrfan ve Dk. 11 Hüseyin Özbilen(Geçitkale), Dk. 7, 76 ve 80 Serhat Deste(Hamitköy)

Kırmızı Kartlar: Dk. 28 Hüseyin Yeşilbaş ve Ali Elmas(Geçitkale), Dk. 43 Süleyman, Dk. 88 Kemal (Hamitköy)



Aksa 1. Ligin alt sıralarını ilgilendiren önemli karşılaşmasında Geçitkale ile Hamitköy arasındaki mücadelede Hamitköy rakibi karşısında uzun süre yeni götürdüğü maçta rakibinin 9 kişi oynamasını iyi değerlendirerek karşılaşmadan 3 – 2 galip ayrıldı.

Orta hakem Emre Öztaşlı’ni ilk devrede ikisi Geçitkale biri ise Hamitköy, ikinci devrede ise Hamitköy’den bir futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına attığı mücadele centilmence tamamlandı.

Dk. 6 Geçitkale atağında Hamitköy ceza alanında topla buluşan İrfan güzel bir şutla topu ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı.

Dk. 7 Hamitköy atağında topla buluşan Serhat Geçitkale defansından sıyrılarak vuruşunda top ağlara gitti ve skor 1 -1 oldu.

Dk. 11Geçitkale atağında topla buluşan Hüseyin Özbilen topu ağlara göndererek skoru 2 -1 yaptı.

Dk. 28 Geçitkale ceza alanı içinde yaşanan itişmeler sonrasında hakem Emre Öztaşlı, oyunu gerdiği gerekçesiyle Hüseyin Yeşilbaş’a sarı kart gösterdi. Bu dakikada hakeme itirazı sonrasında Ali Elmas ta sarı kart gördü. Konuşmalarını devam ettiren Ali Elmas ile Hüseyin Yeşilbaş ikinci sarı karı görerek kırmızı karttan oyun dışına gönderildiler.

Dk. 43 Hamitköy’den Süleyman hakem kararına itiraz sonrası sarı kart gördü. Buna itirazını devam ettirince ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Dk.65 Hamitköy’ün sol kanattan Geçitkale ceza alanı köşesinden kazandığı serbest vuruş kullanan Serhat'ın vuruşunda top üst direkten auta gitti.

Dk. 76 Hamitköy'ün kullandığı serbest vuruşta Altan'ın ortasında ceza alanı içinde Serhat topa ayak koyarak ağlara gönderdi. 2-2

Dk.80 Hamitköy atağında topla buluşan Serhat Geçitkale ceza alanı üzerinde önünü boşaltarak şutunda top köşeden ağlara gitti.

Dk. 90+3 Geçitkale atağında İrfan’ın kafayla aşırdığı topla defans arkasında topla buluşan Çağrı kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleciyi geçen topu çizgi üzerinden Salih Sakallı çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Geçitkale 2 – Hamitköy 3 şeklinde tamamlandı.

