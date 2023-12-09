Mağusa, Sadi amcasını kaybetti

Mağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mağusa'nın sevilen simalarından olan ve yıllarca MTG'de futbol oynayarak bilinen Sadi Biran bugün vefat etti.

Biran'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Sadi Biran'ın cenazesi yarın, Mağusa Lala Mustafa Paşa Camisinde kılınacak öğle namazına mütakip cenaze namazından sonra Mağusa Kabristanlığına defnedilecek.