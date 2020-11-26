Sergen Yalçın derbiye taktik çalışıyor

Medipol Başakşehir maçının ilk yarısındaki oyundan memnun olan deneyimli çalıştırıcı, bu sürenin 90 dakikaya çıkarılmasını amaçlıyor.
Fenerbahçe'nin artı ve eksilerini oyuncularına aktaran 48 yaşındaki teknik adam, saha içinde yaşanan konsantrasyon kaybını da en aza indirmek istiyor.
Cezalı Ersin ve Dorukhan ile sakatlığı süren Vida derbide forma giyemeyecek.
Oğuzhan Özyakup'un çalışmalara başlaması ve Rosier’in takıma dönüşü ise teknik heyeti sevindirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.