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Sergen Yalçın derbiye taktik çalışıyor

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Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, taktik provalara hız verdi

Sergen Yalçın derbiye taktik çalışıyor
Medipol Başakşehir maçının ilk yarısındaki oyundan memnun olan deneyimli çalıştırıcı, bu sürenin 90 dakikaya çıkarılmasını amaçlıyor.
Fenerbahçe'nin artı ve eksilerini oyuncularına aktaran 48 yaşındaki teknik adam, saha içinde yaşanan konsantrasyon kaybını da en aza indirmek istiyor.
Cezalı Ersin ve Dorukhan ile sakatlığı süren Vida derbide forma giyemeyecek.
Oğuzhan Özyakup'un çalışmalara başlaması ve Rosier’in takıma dönüşü ise teknik heyeti sevindirdi.
 
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