Sergen Yalçın derbiye taktik çalışıyor

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, taktik provalara hız verdi

Medipol Başakşehir maçının ilk yarısındaki oyundan memnun olan deneyimli çalıştırıcı, bu sürenin 90 dakikaya çıkarılmasını amaçlıyor.

Fenerbahçe'nin artı ve eksilerini oyuncularına aktaran 48 yaşındaki teknik adam, saha içinde yaşanan konsantrasyon kaybını da en aza indirmek istiyor.

Cezalı Ersin ve Dorukhan ile sakatlığı süren Vida derbide forma giyemeyecek.

Oğuzhan Özyakup'un çalışmalara başlaması ve Rosier’in takıma dönüşü ise teknik heyeti sevindirdi.

