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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

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Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sakatlıkları bulunan; Mbwana Samatta, Tolga Ciğerci ve Nazım Sangare ile birlikte Sinan Gümüş ve Enner Valencia da antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Bağırsak enfeksiyonu sebebiyle son antrenmana çıkamayan Diego Perotti ise takımla birlikte çalıştı.
Tedavisi tamamlanan ve koşu çalışmalarına başlayan Gökhan Gönül ise kendisine uygulanan özel program eşliğinde antrenman yaptı. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş derbisinde görev yapması bekleniyor.
Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında sağ elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen Harun Tekin de maske eşliğinde salon çalışmalarına başladı.
31 yaşındaki kalecinin hafta başından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. 
 
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