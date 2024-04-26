Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi. Gerçekleşen kura çekimine KTFF Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, KTFF BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, BTM Kurulu Başkanvekili Turgay Çağer, üyeler Niyazi Nizam ve Alper Aligüllü ile kulüp temsilcileri katıldı. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekiminin ardından lig 11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde başlayacak.1.haftanın programı şöyle;1.GRUPYedidalga SK - Amaara Gaziveren SKGayretköy GSK - Doğancı SKSerhatköy SK - Akçay SKZümrütköy SK (Bay)2.GRUPAkdeniz KSD - T. Ersalıcı Tepebaşı SKTatlısu HOBSK - Eurocoast Sadrazam Kayalar SKÇamlıbel SKD - Göksu SD3.GRUPDağyolu TSK - Taşkent TSKBahçeli SK - Alayköy SKKDYenikent Perçinci SK - Ağırdağ Boğaz TSK4.GRUPAkıncılar GSK - Gaziköy SKDoğukent SK - Aslanköy GSDDilekkaya ASK - Kırıkkale TSK5.GRUPKorkuteli GD - Mutluyaka HSKAkdoğan SK - Alaniçi YSKPergama SD - Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK6.GRUP1461 İskele Trabzonspor - Ötüken TKOSKCivisil SK - Serdarlı GBTatlısu Seracılar SK - Boğaziçi SK7.GRUPBüyükkonuk SKD - Halil Falyalı Kumyalı SKErgazi GSK - Bafra SKÇalıkuşu Grup Yedikonuk SK - Sun Republic Yarköy PGSK