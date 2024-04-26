Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi. Gerçekleşen kura çekimine KTFF Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, KTFF BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, BTM Kurulu Başkanvekili Turgay Çağer, üyeler Niyazi Nizam ve Alper Aligüllü ile kulüp temsilcileri katıldı. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekiminin ardından lig 11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde başlayacak.
1.haftanın programı şöyle;
1.GRUP
Yedidalga SK - Amaara Gaziveren SK
Gayretköy GSK - Doğancı SK
Serhatköy SK - Akçay SK
Zümrütköy SK (Bay)
2.GRUP
Akdeniz KSD - T. Ersalıcı Tepebaşı SK
Tatlısu HOBSK - Eurocoast Sadrazam Kayalar SK
Çamlıbel SKD - Göksu SD
3.GRUP
Dağyolu TSK - Taşkent TSK
Bahçeli SK - Alayköy SKKD
Yenikent Perçinci SK - Ağırdağ Boğaz TSK
4.GRUP
Akıncılar GSK - Gaziköy SK
Doğukent SK - Aslanköy GSD
Dilekkaya ASK - Kırıkkale TSK
5.GRUP
Korkuteli GD - Mutluyaka HSK
Akdoğan SK - Alaniçi YSK
Pergama SD - Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK
6.GRUP
1461 İskele Trabzonspor - Ötüken TKOSK
Civisil SK - Serdarlı GB
Tatlısu Seracılar SK - Boğaziçi SK
7.GRUP
Büyükkonuk SKD - Halil Falyalı Kumyalı SK
Ergazi GSK - Bafra SK
Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK - Sun Republic Yarköy PGSK
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