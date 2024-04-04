banner913
banner932
Çocuklar cimnastikle mutlu
Çocuklar cimnastikle mutlu
8 0
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
106 0
 
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
41 0
"Hastalar ‘beni robotla ameliyat edin’ talepleriyle geliyor"
78 0
''Liyakatın olmadığı yerde kimse güvende olmaz''
''Liyakatın olmadığı yerde kimse güvende olmaz''
25 0
Göçmenköy, son bölümde uyandı
Göçmenköy, son bölümde uyandı
42 0
Sıcak hava devam edecek
Sıcak hava devam edecek
46 0
banner1012

Sercan, topuğundan sakatlandı

banner1020

banner974
Sercan, topuğundan sakatlandı
banner971
AKSA Süper Lig lideri Cihangir’in orta sahasındaki dinamosu olan yıldızı Sercan Demirman sakatlandı. Sakatlığı nedeniyle China Bazaar Gençlik Gücü maçında sonradan oyuna giren Sercan Demirman’ın zorlu Karşıyaka deplasmanında da ilk 11 başlama ihtimali düşük bulunuyor. Topuğundan sakatlık yaşayan Cihangir’de sistemin orta sahadaki kilit isimlerinden Sercan’ı maça yetiştirmek için yoğun tedavi uygulanıyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.