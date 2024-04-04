Sercan, topuğundan sakatlandı

AKSA Süper Lig lideri Cihangir’in orta sahasındaki dinamosu olan yıldızı Sercan Demirman sakatlandı. Sakatlığı nedeniyle China Bazaar Gençlik Gücü maçında sonradan oyuna giren Sercan Demirman’ın zorlu Karşıyaka deplasmanında da ilk 11 başlama ihtimali düşük bulunuyor. Topuğundan sakatlık yaşayan Cihangir’de sistemin orta sahadaki kilit isimlerinden Sercan’ı maça yetiştirmek için yoğun tedavi uygulanıyor.
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