Ralli pilotları ilk yarışa hazır

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlediği Basel ana sponsorluğunda yapılacak 2024 sezonunun ilk yarışı olacak Chagla Food&Drink sponsorluğundaki Hamitköy’de sprint yarışı için pilotlar yarış öncesi son testlerini gerçekleştirdiler.

Hamitköy etabında birçok sürücü test sürüşlerini tamamladı.

Öte yandan KKTOK sportif direktörü Canben Özpaşa yaptığı açıklamada “Uzun bir aranın ardından ralli sezonu pazar günü ilk yarışımız olan Sprint Rallisi ile başlıyor. Tüm motorspor severleri bekliyoruz.” dedi.

