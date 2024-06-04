MTG Akademi’den bir anlamlı turnuva daha

Mağusa Türk Gücü (MTG) Akademi, yine anlamlı bir anı turnuvası organize ediyor. Mağusa Türk Gücü Akademisi, Şampiyon Melekler Takımımızdan Alp ve Doruk Akın anısına 1. Alp & Doruk Akın TurnuvasınıCanbulat Stadı’nda gerçekleştirecek.
9 Haziran Pazar günü 4 farklı yaş kategorisinde büyük bir organizasyon olarak düzenlenecek olan 1. Alp & Doruk Akın Turnuvasında tam bir futbol şenliğinin yaşanması hedefleniyor.
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