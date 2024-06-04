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MTG Akademi’den bir anlamlı turnuva daha

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MTG Akademi’den bir anlamlı turnuva daha
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Mağusa Türk Gücü (MTG) Akademi, yine anlamlı bir anı turnuvası organize ediyor. Mağusa Türk Gücü Akademisi, Şampiyon Melekler Takımımızdan Alp ve Doruk Akın anısına 1. Alp & Doruk Akın TurnuvasınıCanbulat Stadı’nda gerçekleştirecek.
9 Haziran Pazar günü 4 farklı yaş kategorisinde büyük bir organizasyon olarak düzenlenecek olan 1. Alp & Doruk Akın Turnuvasında tam bir futbol şenliğinin yaşanması hedefleniyor.
 
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